Врач перечислила продукты, вызывающие болезни поджелудочной железы

Врач перечислила продукты, вызывающие болезни поджелудочной железы
Важно вовремя поставить точный диагноз и придерживаться здорового образа жизни, считают специалисты. Фото: Pixabay

Среди опасных для поджелудочной железы продуктов названы: фастфуд, полуфабрикаты, сладости и газировка.

Быстрые углеводы, выпечка, полуфабрикаты, газированные напитки и продукты с трансжирами, красителями и консервантами способны нанести вред работе поджелудочной железы, сообщают Известия. Врач лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова считает, что употребление перечисленных продуктов питания рано или поздно может привести к заболеванию поджелудочной железы – панкреатиту.

По статистике за последнее десятилетие эта болезнь была диагностирована в три раза чаще, чем это было ранее. Диагноз распространен не только среди 30-40-летних, среди подростков также отмечается рост этого заболевания.

Главной причиной, по мнению специалистов, является несбалансированное питание, а именно увлечение фастфудом. Жирная, углеводистая пища вызывает повышенную нагрузку на поджелудочную железу.

Симптомы панкреатита похожи на симптомы других заболеваний. Это тошнота, вздутие живота, нарушение стула, боли в правом подреберье и в верхних отделах. Однако надо понимать, хронический панкреатит — это длительное заболевание, которое протекает с обострениями и приводит к необратимым морфологическим изменениям и стойким снижениям функции поджелудочной железы.

Важно вовремя поставить точный диагноз, придерживаться здорового образа жизни и начать вовремя лечение. Все это может приостановить необратимые процессы в железе, заключает специалист.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, кофе с уксусом поможет снизить артериальное давление.

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Врач перечислила продукты, вызывающие болезни поджелудочной железы
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