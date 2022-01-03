Академик Бокерия посоветовал переболевшим COVID ежедневно читать вслух

Академик Бокерия посоветовал переболевшим COVID ежедневно читать вслух
Доктор пояснил, что после коронавируса очень важно, чтобы хорошо работала дыхательная мускулатура. Фото: pixabay

Переболевшим COVID-19 будет полезно читать вслух по 15 минут каждый час. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, такое упражнение помогает восстановить дыхательную мускулатуру после болезни.

«Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», — заявил академик Бокерия в беседе с «РИА Новости».

Академик уточнил, что данная методика помогает как в целом дыхательной мускулатуре, так и межреберным мышцам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зараженные коронавирусом мыши не позволят остановить пандемию COVID-19, даже если все люди будут вакцинированы. Если вирус постепенно начнет терять свои способности связываться с человеческими рецепторами, то, возможно, «все не так и плохо».

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