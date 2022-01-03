Биолог Баранова: пандемия не остановится из-за зараженных COVID мышей

При наличии природных резервуаров нельзя говорить о том, что когда мы всех провакцинируем, вирус исчезнет, сказала Баранова. Фото: pixabay

При наличии природных резервуаров нельзя говорить о том, что когда мы всех провакцинируем, вирус исчезнет, сказала Баранова. Фото: pixabay

Зараженные коронавирусом мыши не позволят остановить пандемию коронавируса, даже если все люди будут вакцинированы. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По ее словам, «теперь человек может заражать мышей. И наоборот». Необходимо мониторить природные резервуары вируса и смотреть, какие мутации образуются у млекопитающих при заражении, добавила Баранова.

Биолог отметила в интервью «Ленте.ру», что если вирус постепенно начнет терять свои способности связываться с человеческими рецепторами, то, возможно, «все не так и плохо».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 290 112 377, из которых количество умерших составляет 5 443 453. На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: более 54 тыс. человека заразились. Всего за период пандемии в США были инфицированы 5 805 042 жителей страны.