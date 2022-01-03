В мире коронавирусом заразились более 290,1 млн человек

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 1 083 529 человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро понедельника, 3 января, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 290 112 377, из которых количество умерших составляет 5 443 453.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: более 54 тыс. человека заразились. Всего за период пандемии в США были инфицированы 5 805 042 жителей страны. Следом идут Великобритания, Франция, Испания и Германия.

Россия в число стран с самым большим количеством инфицированных не входит.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, имеющие вторую и четвертую группу, более подвержены заболеванию COVID-19.