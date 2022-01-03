Названы наиболее уязвимые перед COVID группы крови

При малой дозе вируса люди с первой и третьей группой крови могут и вовсе не заболеть. Фото: pixabay.com

При малой дозе вируса люди с первой и третьей группой крови могут и вовсе не заболеть. Фото: pixabay.com

Люди, имеющие вторую и четвертую группу, более подвержены заболеванию COVID-19. Такое заявление сделала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

По ее словам, это связано с особенностями молекулярного состава крови. При этом в первой и третьей группах присутствуют антитела на антиген А, имеющий небольшое сходство с антигеном коронавирус

Биолог отметила в интервью «Ленте.ру», что если у человека есть эти антигены, то его антитела могут повлиять на вирус и приглушить его симптомы. Если доза вируса мала, пациент может не заболеть.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID-19 может по-разному проявляться у детей. Помимо респираторных явлений возможны нарушения работы желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, органов дыхательной системы.