В Роспотребнадзоре раскрыли опасный симптом COVID у детей

В Роспотребнадзоре раскрыли опасный симптом COVID у детей
У детей разного возраста коронавирус проявляется иначе. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Коронавирусная инфекция может вызывать у детей напоминающее обморожение осложнение, получившее название «ковидные пальцы». Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, COVID-19 может по-разному проявляться у детей. Помимо респираторных явлений возможны нарушения работы желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сердечно-сосудистой системы, органов дыхательной системы.

Как сообщили «РИА Новости», ученый отметил, что пневмония наиболее часто наблюдается у детей старше семи лет.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, но его клинические последствия менее опасны.

пандемия коронавируса Роспотребнадзор


 

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