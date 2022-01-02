Биологи подтвердили меньшую опасность омикрон-штамма COVID-19

Биологи подтвердили меньшую опасность омикрон-штамма COVID-19
Клинические последствия у мышей с "омикроном" были менее тяжелыми. Фото: pixabay

Исследователи из Ливерпульского университета в Великобритании заявили, что штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, но его клинические последствия менее опасны.

Результаты исследования опубликованы BioRxiv. Как считают ученые, сейчас в приоритете стоит вопрос о тяжести протекания болезни, вызываемого омикрон-штаммом, по сравнению с другими вариантами ковида.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, биологи провели исследование на мышах. Животных заразили штаммами Pango B, «омикрон» и «дельта». Результаты показали, что у клинические последствия у мышей с «омикроном» были менее тяжелыми. Кроме того, они восстановились быстрее, а содержание вируса в их организме было ниже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи оценили шансы заразиться омикрон-штаммом после «дельты».

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