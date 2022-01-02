Врачи оценили шансы заразиться омикрон-штаммом после «дельты»

Риск повторного заражения омикрон-вариантом COVID-19 более чем в пять раз выше, чем "дельтой". Фото: pexels

Риск повторного заражения омикрон-вариантом COVID-19 более чем в пять раз выше, чем "дельтой". Фото: pexels

Врачи рассказали, может ли человек заразиться новым штаммом коронавируса «омикрон», если уже переболел дельта-штаммом.

Имеющиеся данные говорят о том, что переболевший «дельтой» пациент может инфицироваться «омикроном». Согласно исследованию ученых из Имперского колледжа Лондона, риск повторного заражения омикрон-вариантом COVID-19 более чем в пять раз выше, чем «дельтой». Это значит, что защита от повторного инфицирования «омикроном», обеспечиваемая иммунитетом от прошлого заболевания, может составлять всего 19%.

С другой стороны, новое исследование ученых из Южной Африки, показало, что у пациентов, заразившихся «омикроном», снижается риск заболеть дельта-штаммом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что COVID способен активировать в организме аутоантитела, разрушающие органы и клетки.