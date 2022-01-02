Ученые: COVID способен активировать в организме аутоантитела, разрушающие органы и клетки

Сильная ответная реакция происходит и после легкой формы коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Сильная ответная реакция происходит и после легкой формы коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Коронавирус может спровоцировать выработку самоатакующих антител. К такому выводу пришли ученые медицинского центра Cedars-Sinai.

По их данным, инфицирование вызывает длительный иммунный ответ. Среди защитных клеток могут образовываться аутоантитела, разрушать органы и клетки организма.

Как указано в работе, опубликованной в Journal of Translational Medicine, подобная реакция может продолжаться после выздоровления человека или в случае легкой формы протекания болезни.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция может не добраться до человека, потому что гражданин использует защитную маску, соблюдает социальную дистанцию. Есть вариант, что были вовремя приняты меры. Именно полоскание рта, горла спецраствором и не дали возбудителю осесть в организме. При этом, любой стресс, недостаток витамина и прочее, могут оставить организм в любой момент.