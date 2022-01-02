В Роспотребнадзоре объяснили, почему некоторые люди не болеют коронавирусом

В Роспотребнадзоре объяснили, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Многим людям удается очень легко переносить коронавирус. Фото: pexels

При контакте с больным вирус может просто не попасть на слизистые оболочки человека.

Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, пишет «Российская газета».

По словам специалиста, болезнь может не добраться до человека, потому что гражданин использует защитную маску, соблюдает социальную дистанцию. Есть вариант, что были вовремя приняты меры. Именно полоскание рта, горла спецраствором и не дали возбудителю осесть в организме.

Случается, считает Татьяна Руженцова, что человек контактирует с коронавирусным больным. Почти не имеет никаких симптомов, а позднее у него появляются антитела. Это говорит о хорошем иммунитете, а также о том, что в организм человека попало совсем чуть-чуть вируса.

«Это чаще наблюдается у тех, кто вакцинирован, всегда использует защитные маски и не пренебрегает другими рекомендациями», — объяснила Руженцова.

При этом, любой стресс, недостаток витамина и прочее, могут оставить организм в любой момент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предупредил о новом опасном штамме коронавируса.

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