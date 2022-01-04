Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости COVID-19

Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости COVID-19
Коронавирус продолжает буйствовать на территории Петербурга. Фото: pexels.com

Северная столица заняла первое место в этом антирейтинге по России. Выявлен 1 341 новый случай заражения. При этом в столице заболевших становится все меньше — 1 335.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 341 петербуржец сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на первом месте, Москва осталась позади.

Третье место у Подмосковья — 1 180 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 330 человек. За сутки в 47-м регионе скончалось три человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России спад ковид может продлиться до конца новогодних праздников.

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