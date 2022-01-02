В России спад ковид может продлиться до конца новогодних праздников

После каникул ожидается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Спад заболевания новой коронавирусной инфекцией в РФ, вероятно, продлиться до конца новогодних каникул, информирует ТАСС со ссылкой на врача-терапевта, основателя приложения «Справочник врача» Константина Хоманова. По его словам, в настоящее время вытесняется дельта-штамм.

«При этом количество пациентов с тяжелым течением практически не изменилось», — уточняет Хоманов.

Сейчас наблюдается спад заболевания, однако в дальнейшем эксперт прогнозирует рост числа инфицированных. Среди причин негативного прогноза врач называет безалаберное отношение к ношению медицинских масок и соблюдению социальной дистанции, а также скопление людей в магазинах, общественных местах, дома и в гостях. Кроме того, в стране низкий процент привитых и большой – с фейковыми сертификатами.

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