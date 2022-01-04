В среду в Петербурге ожидается гололед и мокрый снег

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В среду, 5 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, выпадет мокрый снег, ночью ожидаются сильные осадки.

Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днем южный, юго-западный слабый.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха будет на уровне -1…-3 градусов, днем столбики термометров покажут -1…+1 градус.

На дорогах гололедица, сложная обстановка, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о плохой погоде в воскресенье.