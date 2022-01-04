В Петербурге на сутки объявлен «желтый» уровень опасности

Из-за погодных условий с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января в Северной столице объявили «желтый» уровень опасности.

Росгидрометцентр России сообщает, что в Петербурге объявили повышенный уровень опасности в связи с сильным снегопадом с налипанием мокрого снега, а также обледенением. «Желтый» уровень опасности продержится сутки: с вечера 4 января по вечер 5 января.

Отмечается, что «желтым» уровнем обозначается потенциально опасная погода. Водителей просят проявлять особую осторожность на дорогах и, по возможности, не пользоваться автотранспортом в связи с высоким риском ДТП.

Также с просьбой быть предельно осторожными ведомство обращается и к пешеходам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 января в Петербурге ожидается ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днем южный, юго-западный слабый. В ночное время суток температура воздуха будет на уровне -1…-3 градусов, днем столбики термометров покажут -1…+1 градус.