Российских пенсионеров переведут на новый вид пенсии в январе

С 2022 года ряд пенсионеров автоматически перевели на новый пенсии. Специалисты рассказали, о пожилых россиянах, которых смогут перевести на новый вид пенсий уже в январе.

Причиной нововведений стали введенные в законодательстве изменения, которые вступили в силу с текущего месяца. Теперь Пенсионный фонд будет автоматически переводить на новый вид пенсий ряд пожилых граждан.

Как сообщает PRIMPRESS, речь идет о гражданах, достигших 80 лет и получающих страховую пенсию по потере кормильца. По закону 80-летние пенсионеры имеют право на получение денежной прибавки к пенсии. Однако данные нормы законодательства распространяются только на получателей страховых пенсий, а пенсионеры по потере кормильца остаются за бортом.

В этом случае пенсионер может отказаться от выплаты по потере кормильца и перейти на страховую, чтобы получать доплату, но ранее для этого необходимо было писать заявление. Теперь же ПФР начнет в автоматическом режиме переводить пожилых граждан на новый для них вид пенсии, если в этом случае денег для них станет больше.

Таким образом, процедура перехода с одной пенсии на другую станет более удобной для пожилых граждан. Специалисты сами проверяют информацию по материалам личного дела пенсионера и совершат перевод самостоятельно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие дни пожилым россиянам начислят дополнительные выплаты к основной пенсии. Деньги смогут получить все пенсионеры определенной категории. Речь идет о гражданах, которые вышли на пенсию по определенному стажу. К таким пенсионерам относятся представители профессий из структуры МЧС РФ. Региональные власти установили дополнительную выплату для спасателей и пожарных.

Дополнительное пособие будет назначено не всем бывшим сотрудникам, а только тем, чей стаж соответствует установленной норме. Так, спасатели должны отработать в названной сфере не менее 15 лет и достигнуть возраста не менее 40 лет. Для пожарных определен более длительный срок: минимум 25 лет стажа и возраст от 50 лет. Данные критерии установлены также для получения стандартной страховой пенсии мужчинам и женщинам на указанных должностях.