Экс-министр экономики России раскрыл действенный способ повысить пенсии

Накопительная система пенсионного обеспечения – это единственный работающий способ увеличить пенсии. Такое мнение выразил бывший глава Минэкономразвития РФ Андрей Нечаев заявил.

По его мнению, солидарная пенсионная система, которая предполагает, что трудящиеся обеспечивают тех, кто работать не может, не работает и вызывает только возмущение среди народа. При этом вводить накопительную систему в России уже пытались, но «из-за неоднократных „замораживаний“» средств отношение к ней у россиян напряженное.

Финансовый аналитик рассказал в интервью изданию URA.RU, что на накопительную систему перешли уже почти все страны. При такой системе деньги накапливаются в течение трудовой деятельности гражданина на его личном пенсионном счете и выплачиваются по достижении пенсионного возраста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 2022 года ряд пенсионеров автоматически перевели на новый пенсии. Специалисты рассказали, о пожилых россиянах, которых смогут перевести на новый вид пенсий уже в январе.