Некоторых пенсионеров в РФ переведут на новый вид пенсий в январе

Речь идет о пенсионерах, которым больше 80 лет и при этом получают пенсию по потере кормильца. Фото: Pixabay

Речь идет о пенсионерах, которым больше 80 лет и при этом получают пенсию по потере кормильца. Фото: Pixabay

Некоторые категории российских пенсионеров будут переведены на новый вид пенсий в январе 2022 года. Это будет сделано в автоматическом режиме.

Как сообщает PRIMPRESS, пожилых граждан переведут на новый вид пенсий в связи с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 января 2022 года. Пенсионный фонд будет осуществлять этот процесс автоматически.

Речь идет о пенсионерах, которым больше 80 лет и при этом получают пенсию по потере кормильца. По закону 80-летние россияне могут получить прибавку к пенсионным выплатам. Однако это распространяется только на получателей страховых пенсий, а получателей пенсий по потере кормильца такие нормы обходят стороной.

В этом случае гражданин может отказаться от выплаты по потере кормильца и перейти на страховую, но раньше для этого нужно было написать заявление. С 2022 года ПФР будет автоматически переводить пенсионеров на новый вид пенсии при условии, что сумма выплат в этом случае увеличатся.

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