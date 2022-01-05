Пенсионеров в 2022 году заставят платить новый налог

С 2022 года в России вводится новый налог, который придется платить в том числе пенсионерам, хотя изначально их хотели исключить из категории плательщиков.

Речь идет о налоге с банковских вкладов. Налог обяжут платить в том числе пенсионеров, несмотря на то, что изначально пожилых россиян планировали исключить из категории плательщиков. Однако в Госдуме так и не приняли законопроект, освобождающий пенсионеров от необходимости оплаты.

Новый налог будет распространяться как на вклады в рублях, так и в иностранной валюте. Заплатить нужно будет с дохода, который был получен в качестве процентов по вкладам.

Ставка налога составит 13%, но заплатить его придется только в том случае, если доходы превысили размер ключевой ставки по состоянию на начало года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторых пенсионеров в РФ переведут на новый вид пенсий в январе.