Российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 000 рублей в январе

Российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 000 рублей в январе
Выплата будет выдаваться пенсионерам после подачи заявления. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Пенсионном фонде разъяснили вопрос с единовременными денежными выплатами в размере 19 000 рублей пожилым гражданам.

Информация о новых выплатах в 19 000 рублей пенсионерам ранее появилась в некоторых СМИ. Как утверждалось, многие пожилые россияне якобы получат такую сумму с 5 января.

Эти сведения прокомментировали в отделении ПФР в Ростовской области, пишет PRIMPRESS. Пенсионерам объяснили, что речи о какой-либо единоразовой выплате в этом случае не идет. Так что рассчитывать на выплату такой суммы в январе не стоит.

Однако такая выплата, о которой писали СМИ, все же существует. Это выплата из средств пенсионных накоплений. Положена она только тем пенсионерам, у которых сформированы накопления, и при условии, что гражданин достиг старого пенсионного возраста: 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин.

Также сообщается, что выплата будет выдаваться пенсионерам после подачи заявления. При этом размер выплаты в каждом случае будет индивидуальным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеров в 2022 году заставят платить новый налог.

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