Экономист: в России нет денег на дополнительную индексаций пенсий

Экономист отметил, что деньги на эти цели можно было бы получить, развивая рынок труда и повышая зарплаты. Фото: Baltphoto/Андрей Прон

Экономист отметил, что деньги на эти цели можно было бы получить, развивая рынок труда и повышая зарплаты. Фото: Baltphoto/Андрей Прон

Экономист Виталий Калугин заявил, что в федеральном бюджете РФ не хватает денег на регулярную индексацию пенсий выше уровня инфляции. Он считает, что проблему можно решить увеличением отчислений Пенсионный фонд.

По словам специалиста, теоретически у России большой федеральный бюджет, который направляет крупные суммы в ПФР. На ближайшие три года планируется направить около 4,5-5 триллионов рублей на покрытие дефицита бюджета ПФР. Калугин считает, что для дополнительной индексации пенсий нужно перечислять 6 триллионов, но «эти деньги неоткуда взять». Об этом пишет URA.RU.

Экономист отметил, что деньги на эти цели можно было бы получить, развивая рынок труда и повышая зарплаты.

«Например, если человек сейчас получает 50 тысяч рублей, а станет получать 60 тысяч, то и отчисления в ПФР увеличатся примерно на 20%. Это будет стратегически более эффективно, чем постоянно искать деньги в бюджете», — заключил Калугин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским пенсионерам разъяснили вопрос по выплатам в 19 000 рублей в январе.