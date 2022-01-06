В Петербурге построят семь газовых автозаправок за 98 млн рублей

До конца года в Северной столице планируется открыть семь заправок природным газом. Фото: Pixabay

До конца года в Северной столице планируется открыть семь заправок природным газом. Фото: Pixabay

Из федерального бюджета в Петербург направят 98 миллионов рублей для строительство газовых автозаправок.

В городском правительстве сообщили, что в ближайшие три года инвесторам, реализующим проекты по строительству и вводу АЗС из федерального бюджета, будут предоставляться субсидии на компенсацию части затрат.

В текущем году на субсидии выделено 252 миллиона рублей, из которых 98 миллионов — средства федерального бюджета, а оставшаяся сумма — средства городского бюджета.

До конца года в Северной столице планируется открыть семь заправок природным газом.

В Смольном отметили, что сеть заправок расширяют для выполнения программы по переводу общественного транспорта, дорожной техники и личных автомобилей на газомоторное топливо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Газпром» представил концепцию третьего Лахта-центра.