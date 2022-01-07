Каким категориям пенсионеров в 2022 году могут существенно повысить пенсию

Каким категориям пенсионеров в 2022 году могут существенно повысить пенсию
Рост инфляции предполагает кардинальную индексацию пенсий. Фото: Pixabay

В 2022 году ожидается значительное повышение пенсий для некоторых категорий российских пенсионеров.

Доктор экономических наук, профессор Института мировой экономики и бизнеса РУДН Жанна Голодова высказала мнение, что в текущем году будет повышена пенсия некоторым категориям пенсионеров РФ. По ее словам, значительный рост инфляции предполагает кардинальную индексацию пенсий, сообщает «Прайм».

Такая индексация коснется граждан, работавших в гражданской авиации и на предприятиях угледобывающей промышленности. По мнению эксперта, возможно повышение пенсий Героям Советского Союза и России, Героям социалистического труда и обладателям ордена Славы всех степеней. Индексация также коснется пенсионеров, чей рабочий стаж сформирован в районах Крайнего Севера.

По словам специалиста, многие российские региональные власти вводят свои надбавки для пенсионеров, проживающих одиноко. Для разных регионов они могут различаться.

Также значительное повышение пенсий предназначено гражданам, проработавшим не менее 30 лет в сельской местности — в колхозах и совхозах, на МТС, в сельхозартелях. При этом надбавка будет одинаковой для всех и не зависеть от ранее занимаемой должности и бывшей специальности.

Следует особо отметить, что увеличение ожидает даже тех пенсионеров, кто на данный момент уже покинул село и проживает в городе. Надбавка для неработающих пенсионеров-сельчан, чей трудовой стаж был накоплен в сельской местности, ожидается в размере 25% к установленной пенсии.

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