Юная петербурженка стала жертвой извращенца, орудовавшего в соцсетях

Юная петербурженка стала жертвой извращенца, орудовавшего в соцсетях
Злоумышленник использовал для своих замыслов социальную сеть. Фото: unsplash.com

Во Фрунзенском районе Петербурга несовершеннолетняя девочка стала жертвой извращенца. В полицию обратилась мать девочки.

Поздним вечером в отдел полиции обратилась 49-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный по имени «Андрей» в декабре 2020 года и 04.01.2022 года, используя ник (andzhei2008) в соцсети «ВКонтакте», совершил развратные действия в отношении ее 13-летней дочери, ученицы 7 класса.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что учителя биологии, обвиняемого в развратных действиях, заключили под стражу до 7 февраля 2022 года. Задержали его еще 8 декабря, а уже на следующий день предъявили обвинение. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сам обвиняемый и его защита возражали против заключения под стражу п просили домашний арест.

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