Учителя биологии, обвиняемого в развратных действиях, заключили под стражу

Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу до 7 февраля 2022 года учителя биологии Виктора Ласточкина.
Учителя, преподававшего в петербургской школе №1, обвинили по статье «Развратные действия». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в пятницу, 10 декабря.
Стоит отметить, что процесс происходил в закрытом режиме. Ласточкина задержали еще 8 декабря, а уже на следующий день ему предъявили обвинение. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Сам обвиняемый и его защита возражали против заключения под стражу п просили домашний арест.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1.