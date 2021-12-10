Учителя биологии, обвиняемого в развратных действиях, заключили под стражу

Московский районный суд Петербурга вынес постановление о заключении под стражу до 7 февраля 2022 года учителя биологии Виктора Ласточкина.

Учителя, преподававшего в петербургской школе №1, обвинили по статье «Развратные действия». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в пятницу, 10 декабря.

Стоит отметить, что процесс происходил в закрытом режиме. Ласточкина задержали еще 8 декабря, а уже на следующий день ему предъявили обвинение. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Сам обвиняемый и его защита возражали против заключения под стражу п просили домашний арест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разъяснила, что конкретно учитель биологии делал с детьми в школе №1.