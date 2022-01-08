На улице Кораблестроителей потушили пожар в двухкомнатной квартире

В Василеостровском районе Петербурга в субботу вечером произошел квартирный пожар. Предварительно, никто не пострадал.
Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, спасатели в 19:49 получили сообщение о пожаре в квартире дома №29/4 по улице Кораблестроителей на Васильевском острове. По неизвестным причинам в двухкомнатной квартире загорелась обстановка. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
На месте происшествия работали 15 сотрудников МЧС с привлечением трех пожарных машин. С огнем справились за 40 минут — в 20:47 пожар ликвидировали.
Сведения о пострадавших не поступали.
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