У метро «Пионерская» полностью сгорел торговый ларек

У метро &#171;Пионерская&#187; полностью сгорел торговый ларек
У метро "Пионерская" полностью сгорел торговый ларек. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Приморском районе на Коломяжском проспекте, 24 вспыхнул торговый ларек. Кадрами с места происшествия очевидцы сразу же поделились в социальных сетях.

Сообщение о пожаре поступило в 16:23, после этого спасатели в составе 3 единиц техники от МЧС и 15 человек личного состава выдвинулись на место возгорания.

По прибытию выяснилось, что ларек полностью сгорел на всей площади. Размеры строения составляли 2х6 метров.

Огонь удалось потушить в 17:04. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. Причины пожара выясняются, но очевидцы предполагают, что огонь мог возникнуть из-за короткого замыкания, пишет 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 8 января, произошел квартирный пожар в Калининском районе. Несмотря на то, что пламя удалось потушить за достаточно короткое время, в результате происшествия пострадало два человека.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу коломяжский проспект ленобласть новости СПб пионерская пожар


 

Новости партнеров
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВВС
Президент Казахстана Токаев заявил, что под Алма-Атой ведется бой с участием ВВС
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У метро «Пионерская» полностью сгорел торговый ларек
Туристов, вакцинированных «Спутником V», будут пускать в Израиль ...
В Петербурге 8 января задержали вылет 9 рейсов
Bloomberg: штамм-омикрон может положить конец острой фазе пандемии коронавируса
Остановка «Петербург»: гастроли Деда Мороза из Великого Устюга ...
Экс-заместитель секретаря Совбеза Казахстана Азамат Абдымомунов потерял ...
Президент России на Рождество посетил богослужение в одиночестве
Из-за беспорядков в Казахстане планируется встреча лидеров стран ОДКБ