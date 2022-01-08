У метро «Пионерская» полностью сгорел торговый ларек

В Приморском районе на Коломяжском проспекте, 24 вспыхнул торговый ларек. Кадрами с места происшествия очевидцы сразу же поделились в социальных сетях.

Сообщение о пожаре поступило в 16:23, после этого спасатели в составе 3 единиц техники от МЧС и 15 человек личного состава выдвинулись на место возгорания.

По прибытию выяснилось, что ларек полностью сгорел на всей площади. Размеры строения составляли 2х6 метров.

Огонь удалось потушить в 17:04. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал. Причины пожара выясняются, но очевидцы предполагают, что огонь мог возникнуть из-за короткого замыкания, пишет 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня, 8 января, произошел квартирный пожар в Калининском районе. Несмотря на то, что пламя удалось потушить за достаточно короткое время, в результате происшествия пострадало два человека.