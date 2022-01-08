Двух человек госпитализировали после квартирного пожара в Калининском районе

Двух человек госпитализировали после квартирного пожара в Калининском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

Двух человек госпитализировали после квартирного пожара в Калининском районе. Фото: "Яндекс.Карты"

Утром в субботу, 8 января, произошел квартирный пожар в Калининском районе. Несмотря на то, что пламя удалось потушить за достаточно короткое время, в результате происшествия пострадало два человека.

Около 10:37 в экстренные службы поступило сообщение: произошло возгорание на улице Карпинского, 14 Калининского района. Спасатели оперативно выехали на место.

Огонь захватил двухкомнатную отдельную квартиру, где воспламенилась обстановка на площади 5 квадратных метров.

Пожар удалось потушить в 11:02. В спасательной операции участвовали 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

В пожаре нашли двух пострадавших, которые были госпитализированы в лечебное заведение. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе Северной столицы в субботу утром загорелся частный дом.