Крыша частного дома полтора часа полыхала в Колпинском районе

Пожар случился в частном доме на Лагерном шоссе. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Пожар случился в частном доме на Лагерном шоссе. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил частный дом.

Возгорание случилось утром субботы, 8 января, по адресу: Лагерное шоссе, дом 6. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 6:37. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в частном доме размером 6х8 метров происходило горение кровли на площади 20 квадратных метров.

В 08:02 пожар ликвидировали. К тушению огня привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девять бытовок площадью более 100 «квадратов» полыхали на Петровском проспекте. У дома №11 происходило горение в девяти бытовках размером 2,5х5 метров каждая. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава