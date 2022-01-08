Девять бытовок площадью более 100 «квадратов» полыхали на Петровском проспекте

Девять бытовок площадью более 100 &#171;квадратов&#187; полыхали на Петровском проспекте
Пожар случился у дома 11 на Петровском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил сразу несколько бытовок.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 8 января, у дома №11 на Петровском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:03. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, происходило горение в девяти бытовках размером 2,5х5 метров каждая.

В 02:57 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром 8 января также горела квартира по адресу: улица Маршала Казакова, дом 10. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате обгорела ветошь. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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