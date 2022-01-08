Полыхающую квартиру на Маршала Казакова тушили 10 спасателей

В Кировском районе Петербурга произошел пожар. Огонь охватил квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 8 января, по адресу: улица Маршала Казакова, дом 10. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:48. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, в комнате обгорела ветошь.

В 05:15 пожар ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в пансионате в Кемеровской области погибли четыре человека. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 48 человек.