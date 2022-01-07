Во время пожара в пансионате в Кемеровской области погибли четыре человека

Во время пожара в пансионате в Кемеровской области погибли четыре человека
Огонь потушили, вот только жизни людей спасти не удалось. Фото: pixabay

В пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошел пожар.

По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия погибли четыре человека.

Пансионат находится в СНТ Печатник под Кемерово. Информация о возгорании поступила в 23.02 мск.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 48 человек.

В ликвидации пожара участвовали 48 человек и 14 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек.

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