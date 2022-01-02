В пожаре на улице Нахимова женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована

В пожаре на улице Нахимова женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В пожаре на улице Нахимова женщина отравилась угарным газом и была госпитализирована. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, из-за которого было эвакуировано 50 человек. Есть пострадавшие.

В воскресенье, 2 января, на улице Нахимова, 1 загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Все произошло около 13:23.

Выяснилось, что очаг возгорания оказался на 7 этаже. Горела комната площадью 15 квадратных метров и коридор примерно 20 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные в составе 32 человека личного состава и 7 единиц техники оказывали помощь по маршевой и пожарной лестницам. В общей сложности было эвакуировано 50 человек, сообщает 78.ru. Также обнаружена пострадавшая, которая отравилась угарным газом. Ее экстренно госпитализировали в больницу после того, как спустили по пожарной лестнице.

Отмечается, что в 14:15 возгорание было локализовано. Кроме того, в пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что в связи с пожаром был выделен автобус для временного размещения жителей на холодной погоде.

Детали и причины пожара уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пожар случился в трехкомнатной отдельной квартире в Выборгском районе Петербурга около 11:30 2 января.