Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как правильно чихать

Петербургское управление Роспотребнадзора рассказало о правилах безопасного чихания в период распространения гриппа и коронавируса.

Как сообщается на сайте ведомство, раньше достаточно прикрывать рот ладонью во время чихания, но в связи с появлением коронавируса и растущей заболеваемостью гриппом правила немного изменились.

Чихать или кашлять следует, прикрыв рот и нос одноразовой салфеткой, которая с гигиенической точки зрения безопаснее платка. Использованные салфетки нужно сразу же выбросить в мусорное ведро, а после вымыть руки с мылом.

Специалисты посоветовали отворачиваться от людей во время кашля или чихания, а еще лучше отойти на несколько метров.

Кроме того, при насморке не рекомендуется задерживать дыхание, чтобы избежать чихания. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, разрыву сосудов глаза, кровотечению из носа или головной боли.

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