Вирусолог прокомментировал вероятность подъема заболеваемости COVID в России после праздников

После новогоднего периода праздников России не грозит увеличение объемов заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врач-вирусолог Владислав Жемчугов.

По его словам, люди не заразятся после праздников, так как на улице мороз.

Как сообщил ТАСС, Жемчугов подчеркнул, что люди продолжают праздновать, «никто не заразится, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу». И добавил, что заражаются те люди, которые не вакцинировались, либо давно переболели.

Кроме того, Жемчугов надеется, что эпидемия COVID-19 подойдет к концу в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 16 568 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 634 603. По числу заразившихся среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.