В России за сутки выявили более 16,5 тысяч случаев COVID

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 16 568 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на субботу, 8 января, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 634 603.

За сутки зафиксировали 796 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 315 400 пациентов. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 20 449 человек. Общее количество выздоровлений достигло 9 666 161.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали о группе крови, обладатели которой тяжело переносят любую вакцинацию, в том числе от коронавируса. Таким пациентам нужно тщательно готовиться к процедуре, обследоваться у врача и при необходимости сдать анализы.