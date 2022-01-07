Стала известна группа крови, носители которой тяжело переносят вакцинацию от COVID-19

Стала известна группа крови, носители которой тяжело переносят вакцинацию от COVID-19
Обладатели первой группы крови обладают высокой чувствительностью на вакцины. Фото: Pixabay

Россиянам рассказали о группе крови, обладатели которой тяжело переносят любую вакцинацию, в том числе от коронавируса. Таким пациентам нужно тщательно готовиться к процедуре, обследоваться у врача и при необходимости сдать анализы.

В зависимости от той или иной группы крови у людей могут проявляться совершенно разные реакции на введение вакцины. Для подготовки к вакцинации нужно учесть данные факторы, пишет портал «ProГород».

Обладатели первой группы крови обладают высокой чувствительностью на вакцины, их иммунная система довольно остро реагирует на компоненты. Поэтому в первые несколько дней после прививки они могут столкнуться с повышенной температурой, вялостью и раздражительностью.

Люди со второй группой крови, как правило, хорошо переносят вакцинацию. Но из-за особой чувствительности пищеварительного тракта пероральная вакцинация может вызвать побочные реакции.

При третьей группе крови зачастую встречаются плохие реакции на прививки. Специалисты связывают это с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.

У носителей четвертой группы крови негативных реакций на вакцинацию обычно не встречаются. Однако им не рекомендуются преоральные вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам пообещали сохранить вакцинацию от коронавируса бесплатной.

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