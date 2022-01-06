Россиянам пообещали сохранить вакцинацию от коронавируса бесплатной

Россиянам пообещали сохранить вакцинацию от коронавируса бесплатной
Данный вывод следует из политики, которую власти проводят по данному направлению Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Включение вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок закрепит на законодательном уровне факт того, что она проводится бесплатно.

Опрошенные изданием РБК эксперты уверены, что именно этот факт является гарантией сохранения бесплатной прививки.

По словам российских врачей, ранее вакцинация воспринималась как экстренная мера. Теперь же, когда пик пандемии пройден, стает вопрос о финансировании процедуры. При этом медики подчеркивают, что добровольность вакцинации будет сохранена.

В национальный календарь вносятся прививки, рекомендованные для обязательного применения, однако принцип добровольности сохраняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот через 3-4 месяца. Препарат представляет собой второй компонент вакцины «Спутник V» в виде порошка, который распыляют в нос.

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