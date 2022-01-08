В Ломоносове пожарные потушили загоревшийся экскаватор

В Петродворцовом районе Петербурга в субботу вечером загорелся экскаватор.

Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, инцидент произошел у дома №19 по Пароходной улице в Ломоносове. Очевидцы в 21:25 вызвали пожарных из-за загоревшегося экскаватора.

Машина выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава с привлечением трех единиц техники. Огонь локализовали к 21:40. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Кораблестроителей потушили пожар в двухкомнатной квартире. По неизвестным причинам в двухкомнатной квартире загорелась обстановка. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.