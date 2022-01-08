В Ломоносове пожарные потушили загоревшийся экскаватор

В Ломоносове пожарные потушили загоревшийся экскаватор
Пожар потушили. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Петродворцовом районе Петербурга в субботу вечером загорелся экскаватор.

Как сообщила пресс-служба городского управления МЧС, инцидент произошел у дома №19 по Пароходной улице в Ломоносове. Очевидцы в 21:25 вызвали пожарных из-за загоревшегося экскаватора.

Машина выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава с привлечением трех единиц техники. Огонь локализовали к 21:40. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Кораблестроителей потушили пожар в двухкомнатной квартире. По неизвестным причинам в двухкомнатной квартире загорелась обстановка. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

ломоносов новости СПб пожар экскаватор


 

Новости партнеров
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербург превращается в заваленный мусором Неаполь 2007 года
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ломоносове пожарные потушили загоревшийся экскаватор
Раскрыта причина индексации пенсий граждан РФ всего на 5,9%
Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как правильно чихать
«Еще разгребать, и разгребать»: проблема с мусором в Петербурге ...
В Госдуме сделали прогноз об экономическом будущем в РФ в 2022 году
Вылет рейса из Пулково в Шарм-эль-Шейх перенесли на 00:30
Миллиардеры в Казахстане потеряли миллиарды долларов на фоне беспорядков
На улице Кораблестроителей потушили пожар в двухкомнатной квартире