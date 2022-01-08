Российские пенсионеры получат на карту по 21 000 рублей с 10 января

Российские пенсионеры получат на карту по 21 000 рублей с 10 января
Для получения такой пенсии о жителя столицы должна быть местная прописка в течение минимум 10 лет. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторым пенсионерам в РФ с 10 января начнут начислять на карту денежные выплаты в новом размере.

Речь идет о выплатах в минимальном размере, который стал возможен благодаря индексации с 1 января 2022 года. Как пишет PRIMPRESS, рассчитывать на выплату могут пожилые граждане из столичного региона. Для московских пенсионеров установлен так называемый городской стандарт, меньше которого они получать не могут.

Если человек получает пенсию меньшего размера, то ему выплачивается доплата до уровня стандарта.

С нового года размер минимальных пенсий в Москве повысили до 21 193 рублей. Именно эту сумму будут получать пенсионеры после 10 января. Для получения такой пенсии о жителя столицы должна быть местная прописка в течение минимум 10 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыта причина индексации пенсий граждан РФ всего на 5,9%.

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