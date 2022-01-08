Раскрыта причина индексации пенсий граждан РФ всего на 5,9%

Повышение пенсий может привести к росту цен на продукты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Повышение пенсий может привести к росту цен на продукты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты объяснили российским пенсионерам, почему страховые пенсии в этом году проиндексировали всего на 5,9%.

С 1 января этого года страховые пенсии по старости в РФ были проиндексированы на 5,9%. С критикой по поводу этого показателя выступали не только сами граждане, но и некоторые депутаты Госдумы. Фактически индексация оказалась ниже уровня инфляции по итогам 2021 года, который превышает 8%.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил, что столь низкий процент индексации связан с тем, что российские власти попали в «замкнутый круг» — резкое увеличение соцвыплат может повлечь за собой подорожание продуктов в магазинах. Об этом пишет PRIMPRESS.

Это показала единовременная выплата в 10 000 рублей пенсионерам в сентябре. Тогда рост цен составил почти 15%.

«Если увеличат пенсии, то цены без остановки могут пойти вверх, а это увеличит масштабно бедность. И дело не в том, что в стране денег нет на пенсии», – подчеркнул Власов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты уверены, что вслед за рублем девальвация может коснуться пенсий.