Эксперты уверены, что в след за рублем девальвация может коснуться пенсий

Эксперты уверены, что в след за рублем девальвация может коснуться пенсий. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперты уверены, что в след за рублем девальвация может коснуться пенсий. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Россиян, получающих пенсии или другие социальные пособия от государства, предупредили о возможном изменении покупательной способности денег. Эксперты опасаются, что девальвация рубля может сказаться на выплатах.

В России может произойти очередное ослабление национальной валюты, в связи с этим могут пострадать и пенсии, обещанные государством. Об этом пишет PRIMPRESS.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова заявила, что в скором времени жителям России стоит ждать очередное изменение в положении рубля на рынке. Российская валюта будет девальвироваться действиями финансовых властей страны в связи с тем, что цены на нефть остаются в низком диапазоне.

С начала года уже произошло увеличение страховых выплат по старости. На это государство потратило большое количество денежных сумм. Но не стоит забывать множество других индексаций социальных выплат, о которых неоднократно заявлялось властями. Обеспечить финансирование пособий поможет ослабление национальной валюты, отмечает эксперт.

Бодрова подчеркнула, что будет необходимо искать деньги, чтобы реализовать обещание. Самый простой способ — это небольшая девальвация рубля. По итогам 2021 года уровень инфляции в России достиг рекордных за последние шесть лет значений, при этом покупательская способность денежных накоплений россиян продолжает снижаться.

Таким образом, в ближайшее время девальвация коснется и пенсий. Специалисты считают, что избежать этот процесс не представляется возможным. С первого января выплаты повысили на 5,9%, что не сочетается с реальным уровнем инфляции, который на сегодняшний день достиг показателя в 8%. В связи с этим размер пенсионных выплат продолжает уменьшаться.

Кроме того эксперты отметили, что с 10 января в России встретится еще одно препятствие: рост цен на продукты в супермаркетах. Такое положение дел неприятно скажется в первую очередь на тех гражданах, которые получают социальные выплаты, так как именно эти группы жителей меньше всего защищены от процесса инфляции. Аналитики отмечают, что покупательная способность пенсий с середины января ухудшится еще больше.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жителям России, которые имеют длительный рабочий стаж, могут быть выплачены дополнительные денежные суммы в случае, если выход на пенсию будет осуществлен позже.