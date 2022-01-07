Сафонов: если отсрочить выход на пенсию, имея длительный стаж, можно получить доплату

Россиянам, имеющим в своем распоряжении длительный стаж, могут быть выплачены дополнительные денежные суммы в случае, если выход на пенсию будет осуществлен позже.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что жители России могут оформить пенсию позже того момента, когда придет пенсионный возраст. Он отметил, что такая норма есть в федеральном законе. Если отложить назначенные выплаты, считает эксперт, итоговые денежные суммы могут стать больше. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Например, отложенная пять лет назад пенсия может увеличить размер выплат на 30-40%. В случае, если же отложить выход на пенсию на 10 лет, то размер ежемесячной выплаты увеличится уже в среднем до 33-35 тысяч рублей.

Однако Сафонов подчеркнул, что оформить пенсию позже будет не во всех случаях выгодно. Иногда все-таки лучше выйти на пенсию официально и продолжать трудовую деятельность, потому что так есть возможность получать одновременно и пенсию, и заработную плату.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что повышение пенсий напрямую связано с увеличением заработной платы россиян. Увелисится зарплата, — увеличатся и пенсии, считает эксперт.