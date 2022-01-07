Бессараб: повышение пенсий в России стоит ожидать только при условии увеличения зарплат

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что повышение пенсий напрямую связано с увеличением заработной платы россиян.

Бессараб отметила, что связь выплат и зарплат граждан объясняется компенсацией пожилым и неработоспособным россиянам ее отсутствия. Об этом депутат рассказала Ura.ru.

«Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд», — подчеркнула Бессараб.

По мнению члена комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политики и делам ветеранов рост зарплат повлечет за собой и рост пенсий. Однако существует еще один немаловажный факт, — индексация. Бессараб заявила, что неработающим пенсионерам пенсия в любом случае будет увеличена, чтобы к 2024 году сумма составила в среднем около 20 тысяч рублей. Страховая пенсия уже в этом году ожидается за 18,5 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе 2022 года пенсии работающих пенсионеров в России тоже проиндексируют.