Бессараб: повышение пенсий в России стоит ожидать только при условии увеличения зарплат

Бессараб: повышение пенсий в России стоит ожидать только при условии увеличения зарплат
Повышение пенсий в России стоит ожидать только при условии увеличения зарплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что повышение пенсий напрямую связано с увеличением заработной платы россиян.

Бессараб отметила, что связь выплат и зарплат граждан объясняется компенсацией пожилым и неработоспособным россиянам ее отсутствия. Об этом депутат рассказала Ura.ru.

«Пенсия, по сути, это утраченный заработок. Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируются солидарный пенсионный фонд», — подчеркнула Бессараб.

По мнению члена комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политики и делам ветеранов рост зарплат повлечет за собой и рост пенсий. Однако существует еще один немаловажный факт, — индексация. Бессараб заявила, что неработающим пенсионерам пенсия в любом случае будет увеличена, чтобы к 2024 году сумма составила в среднем около 20 тысяч рублей. Страховая пенсия уже в этом году ожидается за 18,5 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в августе 2022 года пенсии работающих пенсионеров в России тоже проиндексируют.

выплаты зарплата пенсия Россия светлана бессараб


 

Новости партнеров
Куркума способна убивать раковые клетки
Куркума способна убивать раковые клетки
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Петербуржцы без QR-кодов не смогут ходить в рестораны и кафе
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бессараб: повышение пенсий в России стоит ожидать только при условии ...
На Ланском шоссе в Петербурге появилась маленькая снежная копия Спаса на Крови
The Sun: в 2020 году российская подлодка столкнулась с фрегатом ВМС Британии
В сфере транспорта и общепита в Петербурге с начала года составили 50 ...
В возрасте 75 лет скончался бывший начальник Генштаба Минобороны РФ ...
Вынесли все, что можно: на улице Петрозаводская пенсионера обокрали на 10 млн
В Центральном районе из 10 заведений было выявлено 4 нарушителя ...
В Петербурге задержали предполагаемого убийцу мужчины, тело которого ...