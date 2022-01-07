Пенсии работающих пожилых россиян проиндексируют в августе 2022 года

Пенсии работающих пенсионеров в России проиндексируют в августе 2022 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Пенсии работающих пенсионеров в России проиндексируют в августе 2022 года. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Помимо индексации пенсий неработающим пожилым россиянам, которая произошла первого января 2022 года, выплаты будут увеличены и тем пенсионерам, которые продолжают работать.

Индексация выплат работающим пожилым россиянам происходит ежегодно 1 августа. Отмечается, что увеличение денежных средств считается индивидуально, но не могут превышать трёх пенсионных коэффициентов. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, стоимость одного коэффициента в текущем году составит около 104,69 рублей. Прибавка работающим пенсионерам увеличится, но не превысит 315 рублей. Специально обращаться за дополнительным выплатами никуда не нужно.

Получить большую сумму можно будет без заявления, она будет рассчитана автоматически. В 2022 году оформить страховую пенсию смогут пожилые женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что государство может заняться увеличением выплат бывшим работникам угольной промышленности и гражданской авиации.