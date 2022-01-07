Пенсионерам в РФ рассказали, кому существенно повысят пенсию в 2022 году

Некоторым пенсионерам могут повысить выплаты в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Некоторым пенсионерам могут повысить выплаты в 2022 году. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В 2022 году некоторым категориям россиян могут существенно повысить пенсионные выплаты. Об этом рассказала профессор, доктор экономических наук Жанна Голодова.

По мнению экономиста, государство может увеличить выплаты бывшим работникам угольной промышленности и гражданской авиации. Как полагает эксперт, на возможное повышение пенсий также могут рассчитывать пенсионеры-Герои СССР и России, Герои Социалистического труда, обладатели ордена Славы трех степеней и граждане с «северным» стажем. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Многие российские регионы устанавливают свои собственные выплаты также для одиноко проживающих пенсионеров. Также, как рассказала специалист, в этом году пенсионеры, которые проработали в сельской местности от 30 лет, получат прибавку в 25% к своей пенсии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам готовят выплаты от 10 до 30 тыс. рублей в 2022 году.