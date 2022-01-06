Россиянам готовят выплаты от 10 до 30 тыс. рублей в 2022 году

Россиянам рассказали о новых выплатах, которые могут поступить уже в 2022 году.

Всем пенсионерам в России нужно повысить пенсии в два раза. Кроме того, необходимо реализовать проект пособий в 10 тысяч рублей для всех остальных граждан. Об этом заявил лидер фракции справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов, сообщает PRIMPRESS.

Он отметил, что в стране нужно принять «экстренные меры» по поддержке населения. Это нужно сделать с учетом демографических данных, которые были обнародовал Росстат. Они свидетельствуют о том, что Россия попала в новую демографическую яму. Данные за прошедший год выглядят плачевно. За 11 месяцев естественная убыль населения составила почти 1 млн человек, это на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам парламентария, изменить ситуацию могут только новые меры поддержки россиян. Он отметил, что следует реализовать программу справедливого базового дохода. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре. Согласно документе, по 10 тысяч рублей планируется выплачивать сначала родителям с детьми на каждого члена семьи, затем пенсионерам, а потом и всем россиянам по праву рождения.

Кроме того, необходимо увеличить вдвое минимальный размер оплаты труда и пенсии. Каждый пенсионер может получить по 30 тысяч рублей. Также парламентарий призвал увеличить расходы на культуру, науку и здравоохранение в России.

«Макроэкономическая стабильность не может быть самоцелью, если не обеспечивает должного социально-экономического благополучия для большинства граждан. Необходимо перераспределять ресурсы государства в пользу поддержки населения, в том числе прямыми выплатами. Только так мы сможем добиться подлинного народосбережения», – отметил он.

Масштабные изменения требуют серьезного финансирования. По словам Миронова, деньги на это в стране есть, все обосновано в предыдущих законопроектах, которые были внесены в Государственную думу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что некоторым жителям России выплатят пособия за январь досрочно: обычно они осуществляются в феврале, но сейчас часть граждан может получить их уже 17 января. Часть мер социальной поддержки теперь передается в ПФР, в то время как раньше этими вопросами занимались Роструд и органы соцзащиты.