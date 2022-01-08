Врач посоветовала «январскую диету» для снижения риска рака

Врач посоветовала &#171;январскую диету&#187; для снижения риска рака
Веганская диета также снижает вероятность развития заболеваний сердца и сосудов, ожирения и диабета. Фото: Pixabay

Врач-гематолог Ширин Кассам заявила, что веганская диета, которую иногда называют «январской», помогает в снижении риска развития онкологических заболеваний.

Медик объяснила, что подходящие для строгих вегетарианцев продукты, а также фрукты, овощи, бобовые, орехи и зерновые являются богатыми источниками витаминов, минералов, фитонутриентов и клетчатки.

Все эти вещества обладают способностью снижать риск воспалений и стресса. Кроме того, они препятствуют образованию гормонов роста. Это значит, что указанные продукты благоприятно воздействуют на основные механизмы, генерирующие раковые клетки, передает Express.

Для снижения риска рака Кассам также порекомендовала исключить из своего рациона красное мясо и молочные продукты. Кроме того, врач рассказала об исследовании оксфордских ученых, которые доказали, что риск появления рака у веганов снижен на 19%. Веганская диета также снижает вероятность развития заболеваний сердца и сосудов, ожирения и диабета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказала россиянам, как избавиться от храпа.

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