Врач рассказала россиянам, как избавиться от храпа

Врач рассказала россиянам, как избавиться от храпа
Храп может быть опасен для здоровья. Фото: pixabay

Врач Софья Загитова перечислила способы избавления от храпа. Этот недуг может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Как отмечает специалист, в первую очередь храп является препятствием для качественного отдыха. Кроме того, храп может стать причиной остановки дыхания во сне. Избавиться от этого недуга можно при помощи похудения.

По словам Загитовой, человек, который страдает от храпа, может заняться фитнесом. Также не стоит злоупотреблять курением и употреблением алкоголя. Рекомендуется спать на боку и не забывать про гимнастику, передает SOLENKA.INFO.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые доказали, что виноград улучшает пищеварение и снижает холестерин.

врач здоровье храп


 

Новости партнеров
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ
Петербуржцы стоят в очередях у магазинов в ТЦ "Галерея" – там начали проверять QR-коды
Песков:
Песков: "Наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы"
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала россиянам, как избавиться от храпа
Стали известны самые бюджетные направления для путешествий по России в январе
Вирусолог предрек рекордную заболеваемость в РФ из-за омикрон-штамма
Ученые доказали, что виноград улучшает пищеварение и снижает холестерин
Российские пенсионеры получат на карту по 21 000 рублей с 10 января
В Ломоносове пожарные потушили загоревшийся экскаватор
Раскрыта причина индексации пенсий граждан РФ всего на 5,9%
Петербуржцам рассказали в Роспотребнадзоре, как правильно чихать