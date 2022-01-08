Врач рассказала россиянам, как избавиться от храпа

Храп может быть опасен для здоровья. Фото: pixabay

Храп может быть опасен для здоровья. Фото: pixabay

Врач Софья Загитова перечислила способы избавления от храпа. Этот недуг может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Как отмечает специалист, в первую очередь храп является препятствием для качественного отдыха. Кроме того, храп может стать причиной остановки дыхания во сне. Избавиться от этого недуга можно при помощи похудения.

По словам Загитовой, человек, который страдает от храпа, может заняться фитнесом. Также не стоит злоупотреблять курением и употреблением алкоголя. Рекомендуется спать на боку и не забывать про гимнастику, передает SOLENKA.INFO.

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