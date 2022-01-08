Ученые доказали, что виноград улучшает пищеварение и снижает холестерин

Ученые доказали, что виноград улучшает пищеварение и снижает холестерин
Исследование показало важность винограда для правильной работы кишечника и сердца. Фото: Pixabay

Калифорнийские исследователи обнаружили полезные свойства винограда. Ягода способствует улучшению пищеварения и снижению холестерина, а также защищает сердце.

Ученые из Калифорнии провели эксперимент, в ходе которого доказали пользу винограда для кишечника. Добровольцам ежедневно давали по 46 граммов порошка из цельного винограда, а через месяц у них исследовали кишечную микробиоту. Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что виноградная диета привела к росту числа бактерий Akkermansia в кишечнике. Они положительно влияют на метаболизм глюкозы и целостность слизистой оболочки кишечника.

Ученые также обнаружили, что у испытуемых во время исследования снизился общий уровень холестерина и уровень «плохого» холестерина. Как отмечают авторы эксперимента, результаты показывают важность винограда для правильной работы кишечника и сердца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что израильские ученые обучили золотых рыбок ездить по суше.

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