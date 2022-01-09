Названа зарплата, необходимая для получения ипотеки в 2022 году

Названа зарплата, необходимая для получения ипотеки в 2022 году
Для получения ипотеки в 2022 году важны зарплата и уровень кредитной нагрузки, считают эксперты. Фото: pixabay

Банковские специалисты и эксперты отрасли перечислили необходимые требования к ипотечным заемщикам.

Так, банки будут оценивать уровень зарплаты, сфера деятельности, занимаемая должность, трудовой стаж и отсутствие долгов по кредитам. Одним из важнейших показателей является стабильность дохода заемщика. В понимании банков в крупных городах это доход в размере 80-100 тыс. рублей и выше.

Как сообщил РБК, банк может одобрить выдачу кредита, если выплаты по нему не будут превышать 50% дохода семьи.

Самый высокий процент одобрения зафиксирован среди госслужащих, работников в сфере IT, в сырьевом, энергетическом или финансовом секторе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при получении потребкредита и ипотеки россиянам может понадобиться справка о вакцинации. Вопрос пока просто стоит на обсуждении. Даже страховое общество еще не пришло к единому выводу по этому поводу.

ипотечный кредит Россия экономика


 

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